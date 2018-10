Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.18

Ein Schweizer Ehepaar berichtet von ungewohnten Komplikationen bei der Erneuerung seines Jahresvisums:

Liebes Farang-Team, letzte Woche wollten wir unser Jahresvisum mit 800.000 Baht erneuern. Wir sind hier in Pattaya bereits seit 18 Jahren angemeldet und hatten nie Probleme. Dieses Jahr schickte uns die Immigration zuerst zum Ministry of Foreign Affairs of Thailand nach Bangkok, um unsere Ehepapiere zu beglaubigen und mit einem speziellen Stempel zu versehen. Mit dem Taxi fuhren wir zum Ministerium, das sich jedoch weigerte unsere Unterlagen abzustempeln. Sie schickten uns zur Schweizer Botschaft, um dort unsere Unterlagen mit einem Stempel der Botschaft beglaubigen zu lassen. Die Botschaft war bereits geschlossen, so fuhren wir am nächsten Tag noch einmal nach Bangkok. Auf der Botschaft sagte man uns jedoch freundlich, dass sie dies nicht täten. Darauf gaben sie uns mit dem Hinweis, dies sollte genügen, ein „Certificate of nationality and registration“. Mit diesem Dokument fuhren wir erneut zum Minis­terium um den gewünschten Stempel abzuholen. Das Dokument wurde erneut abgelehnt mit der Begründung, die Unterschrift der Botschaft sei bei ihnen nicht registriert (was die Botschaft nach Kontaktnahme bestritt). So fuhren wir zurück zur Immigration nach Pattaya, die uns schluss­endlich zu unserer Erleichterung das Jahresvisum mit dem neuen Dokument der Botschaft erneuerte. Wie wir im anschließenden Gespräch erfahren konnten, hätten wir mit zwei Büchlein auf unsere Namen mit je 800.000 Baht das ganze Prozedere nicht machen müssen.

Sylvia & Paul Geiser, Pattaya