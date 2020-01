Behörden machtlos gegen Brandrodung in den Provinzen

In vielen Provinzen des Landes stehen die Felder in Flammen. Und das bereits seit mehreren Wochen. Foto: Thai PBS

PHETCHABUN: In mehreren Provinzen des Landes haben Brandrodungen auf Zuckerrohrfeldern zu einer massiven Luftverschmutzung geführt und beeinträchtigen den Alltag der Bevölkerung.

Polizei und Ordnungskräfte wiederum scheinen machtlos oder nur widerwillig bereit zu sein einzugreifen, um die weitverbreitete illegale Praxis zu stoppen. Die Missachtung des seit letztem Jahr geltenden Verbots der Brandrodung hat Aktivistengruppen und Medienorganisationen in der Provinz Phetchabun nun dazu veranlasst, gegen die Verstöße zu protestieren, da die Brandrodung ihrer Ansicht nach die Gesundheit der Menschen, insbesondere der Kinder, bedroht und der Lokalwirtschaft großen Schaden zufügt.

Die Aktivistengruppen, die von Khun Pandit Pan-ngern angeführt werden, reichten am 14. Januar einen offenen Brief an den Gouverneur von Phetchabun ein, in dem sie die Kompetenz der Beamten in Frage stellen, das Problem zu bekämpfen. Sie forderten auch, dass die Zahl der Zuckerrohrplantagen in der Provinz reduziert werden müsste.

Der Präsident des Kulturrats der Provinz Phetchabun Wisan Kositanon sagte auf dem sozialen Netzwerk Facebook, dass es in Ordnung sei, wenn jemand seinen Lebensunterhalt ehrlich verdient, jedoch nicht, wenn er sein Einkommen auf eine Weise bestreitet, die das Leben anderer Menschen stört oder ihnen Schaden zufügt. Er bezeichnete dies als einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Er fügte hinzu, dass sich die Bevölkerung und die Medien auch gegen den Plan zum Bau einer dritten Zuckerfabrik im Huay-Yai-Distrikt ausgesprochen hätten.

Die Besitzer von Zuckerrohrplantagen wiederum argumentieren, dass sie die Kosten für die Beschäftigung von Tagelöhnern auf den Feldern zum Schneiden der Pflanzen nicht tragen könnten, weshalb sie auf die Brandrodung angewiesen seien, obwohl verbranntes Zuckerrohr einen niedrigeren Marktpreis als geschnittenes erzielt, da der Brennprozess die Süße des Zuckerrohrs reduziert.

Auch in der Ostprovinz Sakaeo leidet die Bevölkerung unter den Auswirkungen der Brandrodung. Die Einwohner der Provinz klagen, dass bereits seit mehreren Wochen Felder brennen würden, ohne dass die lokalen Behörden eingreifen, um die illegale Praxis zu stoppen. In den Medien ließen sie ihrem Ärger freien Lauf und berichteten, dass Rauch und Staub aus dem Verbrennungsprozess nicht nur die anderen Pflanzen in der Umgebung beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit der Menschen bedroht.