ISLAMABAD (dpa) - Rund die Hälfte von Pakistans Bevölkerung ist in den kommenden Monaten von Wassermangel bedroht.

Das teilte der Wetterdienst des südasiatischen Landes am Donnerstag mit. Die Behörde warnte vor einer Dürre, nachdem es zwischen Januar und Mai diesen Jahres 44 Prozent weniger Niederschlag gegeben hatte als im Durchschnitt.

«Insbesondere diejenigen, die in den Provinzen Punjab und Sindh in der Landwirtschaft arbeiten, könnten direkt oder indirekt von der Dürre betroffen sein», sagte der Leiter des Wetterdienstes, Ghulam Rasul. Zudem habe es im Himalaya im vergangenen Winter kaum geschneit, weshalb in den Flüssen weniger Wasser fließe. Da sich auch die Wasservorräte auf einem Tiefstand befänden, sei es wahrscheinlich, dass sich die Situation in den nächsten Monaten verschärfe.

Pakistan produziert nicht nur Getreide für seine 220 Millionen Einwohner, sondern auch für das benachbarte Afghanistan. Das Land exportiert außerdem Reis in den Iran und die Türkei und Früchte in die USA, nach China und Europa. All diese Exporte seien nun bedroht, sagte der Leiter des Landwirtschaftsverbands der Provinz Punjab, Ibrahim Mughal.