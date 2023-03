PHUKET: Kramen Sie Ihre Super Soaker heraus, denn die Behörden der Stadt Phuket haben grünes Licht für Wasserspiele beim anstehenden Songkran-Fest gegeben! Laut lokalen Medienberichten hat der Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation bestätigt, dass die Wasserschlachten in den Straßen der Altstadt am 14. April 2023 stattfinden können.

Doch bevor Sie Ihre alten Plastikwasserschöpfer entstauben, gibt es nachfolgende Regeln zu beachten:

„Zu den Aktivitäten gehören auch Songkran-Traditionen, wie das Übergießen der Hände der Älteren und das Baden von Buddha-Statuen. Die Menschen werden auch dazu ermutigt, sich für diesen Tag in traditionelle Kostüme zu kleiden. Die Veranstaltung wird auch Auftritte lokaler Bands und berühmter Bands aus Bangkok umfassen, so Rewat Areerob, Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation.

Er fügte hinzu, dass das große Songkran-Festival in der Dibuk Road vor dem Limelight-Einkaufszentrum eine alkoholfreie Veranstaltung sein wird, und dass die Menschen zum ersten Mal seit drei Jahren ihre Wasserpistolen und Eiskübel mitbringen können.

Laut Khun Rewat wird es einen ausgewiesenen Bereich für Wasserspiele geben. Der Bereich wird alkohol- und drogenfrei sein, um Unfälle während des thailändischen Neujahrsfestes zu vermeiden. Der Wasserspielbereich wird zwischen 17.00 und 22.00 Uhr zur Verfügung stehen.

Die „Songkran No Alcohol“-Veranstaltung hatte zuvor neun Jahre in Folge stattgefunden. Es ist das einzige Songkran-Festival in Phuket, an dem sowohl thailändische Touristen als auch Ausländer, meist im Alter von 15 bis 35 Jahren, teilnehmen. Es werden nicht weniger als 25.000 Besucher erwartet.

Nachdem das Wasserspiel in Phuket-Stadt grünes Licht erhalten hat, wird es nun wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Insel genehmigt werden, und die Behörden werden voraussichtlich weitere Wasserspielzonen in ihren Zuständigkeitsbereichen einrichten.