BANGKOK. Das Innenministerium hat in einer dringenden Anordnung an alle Provinzgouverneure fünf Regeln für Neujahrsfeiern erlassen.

In der am Montag (26. Dezember 2022) erlassenen Anordnung des Ministeriums heißt es, dass staatliche Stellen und der Privatsektor weiterhin Feiern veranstalten können, die Organisatoren sich jedoch strikt an die folgenden fünf Regeln halten müssen:

1. Vergnügungsstätten müssen zu bestimmten Zeiten schließen und Minderjährige, Waffen, Drogen und andere illegale Gegenstände aus ihren Räumlichkeiten fernhalten.

2. Die örtlichen Behörden müssen Sicherheits- und Gesetzeskontrollen an Orten und in Bereichen durchführen, in denen Silvesterveranstaltungen stattfinden.

3. Die Organisatoren müssen Maßnahmen ergreifen, um eine Überfüllung zu verhindern, die eine Wiederholung der Tragödie in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul im Oktober zur Folge haben könnte, bei der es zu einem Massenandrang kam.

4. An öffentlichen Plätzen müssen die Gesundheitsbehörden Covid-19-Kontrollen durchführen.

5. Lokale Behörden und die Polizei müssen während des Neujahrsfestes (30. Dezember bis 2. Januar) regelmäßige Patrouillen durchführen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und in Notfällen schnell reagieren zu können.

Das thailändische Neujahrsfest wurde in Frage gestellt, nachdem die Regierung und die Justiz ihre Ämter angewiesen hatten, die Feierlichkeiten abzusagen, da landesweit für die Genesung Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Bajrakitiyabha gebetet wurde. Die Prinzessin wird wegen einer Herzerkrankung im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok behandelt, nachdem sie am 14. Dezember das Bewusstsein verloren hatte.