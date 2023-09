SI RACHA: Erneut kam es an der thailändischen Ostküste zu einem Ölausbruch, diesmal in Si Racha, einem der wichtigsten Standorte der thailändischen Petrochemie. Etwa 45.000 Liter Rohöl sind beim Umladen von einem Tanker, der an einer Anlegestelle (SBM-2) der PTT-Tochter Thai Oil vor der Provinz Chonburi festgemacht hat, aus einer gebrochenen Offshore-Pipeline ins Meer ausgelaufen.

Der Ölteppich aus der gebrochenen Offshore-Pipeline von Thai Oil wird Pattaya nicht erreichen, könnte aber nach Angaben des Provinzgouverneurs den Strand von Koh Si Chang und Bang Saen betreffen.

Nach Aussage von Chonburis Gouverneur Thawatchai Srithong würden sich die Auswirkungen in Grenzen halten, da die Menge des ausgetretenen Öls gering gewesen sei und man in den letzten drei Tagen schnell gehandelt habe, um es einzudämmen und zu kontrollieren.

Zuvor hatten Beamte erklärt, dass das Öl am nächsten Sonntag (10. September 2023) den Strand von Bang Saen erreichen könne.

Puripat Teerakunpisut, stellvertretender Generaldirektor der Meeresbehörde, erklärte am Dienstagmorgen (5. September 2023) gegenüber Reportern, dass der Ölaustritt erfolgte, als ein in Panama registrierter Tanker, die Kallista, an einer Anlegestelle im Meer vor Sri Racha Rohöl in eine von Thai Oil betriebene Hauptleitung abließ. Das Leck dauerte etwa fünf Minuten, und etwa 60.000 Liter Rohöl liefen ins Meer aus. Der Tanker hatte rund 273.000 Tonnen Rohöl an Bord.

Etwa 8.000 Liter Dispersionsmittel wurden eingesetzt, um das Öl aufzubrechen und zu versenken. Die börsennotierte Thai Oil Plc ist der Raffineriezweig des nationalen Öl- und Gaskonglomerats PTT Plc.

Vadm Pichai Lorchusakul, Chef des 1. Marinegebiets, bestätigte, dass bisher an keinem Strand Rohölkugeln gefunden worden seien, aber in der Nähe von Koh Si Chang und des Strandes von Bang Phra auf dem Festland seien Ölfilme zu sehen. Um das dünne Öl einzudämmen, würden Sperren eingesetzt und Dispersionsmittel verwendet.

„Die Ölteppiche sind unter Kontrolle und es ist ein positives Zeichen, dass es sich nur um Ölfilme handelt. Wenn die Ölbeseitigungsmaßnahmen abgeschlossen sind, kann das Lagezentrum in etwa zwei Tagen geschlossen werden“, so Vadm Pichai.

Naris Niramaiwong, stellvertretender Gouverneur der Provinz Chonburi, sagte, dass mehr als 80 Prozent des ausgelaufenen Öls bereits beseitigt worden seien, jedoch immer noch Öl an den Stränden in den Gebieten Sri Racha, Bang Saen und Bang Phra angespült werden könne.

„Die Situation ist unter Kontrolle und es gibt keine weitreichenden Auswirkungen auf die Menschen. Das ist eine gute Nachricht“, so der stellvertretende Gouverneur.