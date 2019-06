Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Abteilung für Binnenhandel hat bei der Polizei eine Anzeige gegen ein privates Krankenhaus eingereicht, das einem Patienten mit einer Durchfallerkrankung 30.000 Baht berechnet hatte.

Die Behörde hat den Behandlungspreis als unrealistisch hoch angesehen, auch wegen unnötiger Behandlungen und Dienstleistungen für den Patienten, berichtet die „Bangkok Post“. Das Krankenhaus, dessen Name nicht genannt wurde, wird nun wegen Verstoßes gegen § 29 des Gesetzes über die Preise für Waren und Dienstleistungen strafrechtlich verfolgt. Der Abschnitt verbietet Betreibern, sowohl zu niedrige als auch zu hohe Preise zu nehmen. Die Straftat kann mit einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 140.000 Baht geahndet werden. Die Abteilung für Binnenhandel hat auf ihrer Website www.dit.go.th veröffentlicht, was sie für angemessene Preise für Medikamente hält. In den nächsten Monaten sollen angemessene Preise für medizinische Versorgung und Dienstleistungen hinzukommen