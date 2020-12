Behörde: Jeder Covid-19-Patient wird erfasst

BANGKOK: Es gibt keine ungeklärten Covid-19-Fälle in den sieben Provinzen, in die neu infizierte Personen gereist sind, betonte Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Seuchenschutzbehörde.

Bis jetzt hat es 49 Fälle gegeben, die mit den Personen in Verbindung gebracht werden können, die die Grenze illegal aus Myanmar überquert haben. Von ihnen wurden 30 in den örtlichen staatlichen Quarantäneeinrichtungen positiv auf Covid-19 getestet, während die 17, die in sieben Provinzen reisten, bevor sie positiv getestet wurden, bisher zwei andere Menschen infiziert haben. Gesundheitsbeamte in den sieben Provinzen, nämlich Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Phichit, Ratchaburi, Singburi und Tak haben mehr als 6.000 Personen aufgespürt und getestet, die im Verdacht standen, engen Kontakt zu den Infizierten zu haben. Es gibt nach Angaben von Dr. Opas keine ungeklärten Fälle oder Infektionen aus unbekannter Herkunft. Dies bedeute: Die sieben Provinzen seien sicher. „Keine Gebiete wurden als risikoreich eingestuft, so dass die Menschen lokal reisen können, ohne sich bei der Rückkehr in ihre Heimatprovinz in Quarantäne begeben zu müssen“, fügte der Generaldirektor hinzu.

Menschen sollten sich aber weiterhin schützen, indem sie Gesichtsmasken tragen, sich regelmäßig die Hände waschen, überfüllte Gebiete meiden und die Plattform „Thai Chana“ nutzen, um ihre Bewegungen aufzuzeichnen.