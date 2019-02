Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.19

SEEFELD (dpa) - Der frühere Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle hat Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit des aktuellen Nationalcoaches Peter Schlickenrieder geäußert.



«Er ist sicher für das Verkaufen der Sportart, für die Motivation der Richtige», wird Behle in der «tz» am Dienstag zitiert. «Ob er die Durchschlagskraft, die Härte und Konsequenz auch in der anderen Richtung hat, das muss sich zeigen. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.»

Die deutschen Langläufer können derzeit in der Weltspitze ganz vorne nicht mithalten. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften im österreichischen Seefeld zählen sie nicht zu den Medaillenfavoriten. Schlickenrieder verfolgt einen langfristigen Plan und will sein Team vor allem mit Blick auf die Heim-WM in Oberstdorf 2021 und die olympischen Winterspiele in Peking ein Jahr später aufbauen.