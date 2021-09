BANGKOK: Erste Langzeitstudien haben zum Ergebnis, dass bei einigen Covid-19-Patienten auch nach der akuten Phase der Erkrankung Symptome auftreten, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen.

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 80 Prozent der akut Corona-Erkrankten nur leichte Symptome. Doch erste Langzeitstudien zeigen auf: Auch bei mildem Verlauf können Monate später noch schwere Spätfolgen auftreten, an Lunge, Muskeln, Gehirn, Herz oder Nieren. In diesem Zusammenhang sprechen Mediziner von einem „post-akuten Covid-19-Syndrom“.

Das VitalLife Wellness Center des Bumrungrad International Hospital in Bangkok bietet ein Post-COVID-Rehabilitationsprogramm für Menschen mit zurückliegender Covid-19-Erkrankung an, um sie bei der Genesung zu unterstützen:

RAKxa Long COVID, die erste integrative Genesungstherapie in Asien.

VSELs, ein Zelltherapieprogramm, das sich auf die Wiederherstellung von Zellen im gesamten Körper konzentriert, insbesondere auf die Zellen des Gehirns, des Herzens und der Lunge.

IV-Behandlung mit einem speziell formulierten Vitamintropfen, die eine ganzheitliche Behandlung von Post-COVID bietet.

Ozontherapie, bei der dem Körper reines Ozon zugeführt wird, um Zellen und Organe im gesamten Körper zu regenerieren.

Hyperbare Sauerstofftherapie, Zufuhr von reinem Sauerstoff zur Reparatur von geschädigtem Gewebe und Venen.

Weber Laser Therapy eine intravenöse Lasertherapie, die die Energie auf zellulärer Ebene fördert, das Immunsystem unterstützt und Stress abbaut.

Post-COVID-Nahrungsmittelergänzung, speziell zusammengestellte Vitamine zur Unterstützung des Immunsystems für Personen mit Post-COVID-Syndrom.

Akupunktur, Einstechen von Nadeln in den Körper zur Linderung chronischer Kopfschmerzen.

Ausgleichende Massage zur Linderung körperlicher Beschwerden.

Covid-19-Gesundheitspakete und weitreichende Informationen zum „post-akuten Covid-19-Syndrom"

