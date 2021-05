Beginn des neuen Schuljahres auf 14. Juni verschoben

BANGKOK: Das Bildungsministerium hat den Start des neuen Schuljahres wegen der hohen Zahl von Covid-19-Fällen erneut verschoben, und zwar auf den 14. Juni.

Bildungsministerin Trinuch Thienthong sagte, die jüngste Verschiebung sei aus Sorge um die Sicherheit von Schülern und Lehrern erfolgt. Der Beginn des Schuljahres war zuvor bereits vom 17. Mai auf den 1. Juni verschoben worden. Die Entscheidung, die Wiedereröffnung der Schulen zu verschieben, wurde auch getroffen, um Lehrern und weiterem Schulpersonal Zeit zu geben, sich impfen zu lassen.

Schulen in den roten und orangefarbenen Kontrollzonen können vor dem 14. Juni öffnen, müssen aber eine Bereitschaftsbewertung gemäß dem Thai Stop Covid Plus System des Gesundheitsministeriums durchführen und die Genehmigung ihres Provinzausschusses für übertragbare Krankheiten einholen. Schulen in der dunkelroten Zone - Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan – müssen bis 14. Juni geschlossen bleiben.