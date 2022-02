Thanasit Iamananchai, stellvertretender Generaldirektor des Thailändischen Meteorologischen Amts. Foto: The Nation

BANGKOK: In Thailand beginnt am Dienstag (1. März 2022) offiziell die Sommerzeit, wenn bestimmte Wetterbedingungen erfüllt werden, teilte das Thailändische Meteorologische Amt (TMD) am Sonntag der Presse mit.

Dem stellvertretenden TMD-Generaldirektor Thanasit Iamananchai folgend wird die Behörde erst die Wetterbedingungen überprüfen, bevor sie den offiziellen Beginn der Sommerzeit bekanntgibt. Dazu gehören der Anstieg der Höchsttemperatur in Thailand auf über 35 Grad Celsius, Mittagshitze und Süd-/ Südostwinde in den oberen Landesteilen.

„Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird das Ministerium den Beginn der Sommerperiode sofort verkünden“, so Khun Thanasit.

Als Sommerperiode bezeichnet man in Thailand die Zeit des Übergangs vom Nordost- zum Südostmonsun, erklärte das TMD.

Die Temperaturen steigen in Thailand in der Regel im März an, bevor sie im April mit durchschnittlich 32°C ihren jährlichen Höchststand erreichen.