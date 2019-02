Von: Björn Jahner | 10.02.19



BANGKOK: Da erwartet wird, dass sich das Wachstum am Immobilienmarkt in Thailand weiter verlangsamt, hat der börsengelistete Immobilienentwickler Raimon Land PLC mit Hauptgeschäftssitz in Bangkok angekündigt, in Hotels und Unternehmen im Bereich der In-vitro-Fertilisation (IVF) zu investieren, insgesamt 5,3 Milliarden Baht.

Vorstandsvorsitzender Lionel Lee begründete die Neuausrichtung seines Unternehmens damit, dass Hotels und IVF zwei Branchen mit regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen seien. Bereits im letzten Jahr wurde der Geschäftsschwerpunkt von Raimon Land durch ein Joint-Venture mit dem Restaurant Baan Ying auf Lebensmittel und Getränke erweitert.



Künstliche Befruchtungen und Wellness ein aufsteigender Markt

Eine Neuausrichtung stellt auch die Bürobranche dar. Gemäß Zeitplan soll noch im Februar der Baustart für ein 65.000 Quadratmeter großes Office-Gebäude in der Phloenchit Road erfolgen, in dem Raimon Land auch ein IVF-Zentrum errichten will. Ein weiteres Zentrum für künstliche Befruchtungen und Wellness ist für Khao Yai geplant, nahe des bekannten „Toscana Valley“, in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima. Für den Bau wurde bereits ein 40 Rai großes Grundstück für 100 Millionen Baht gekauft. Fruchtbarkeitsbehandlungen betrachtet Lee als einen aufsteigenden Markt. „Es gibt rund 90 Millionen chinesische Paare, die nach dem Ende der Ein-Kind-Politik eine IVF wünschen, um ihr zweites Kind zu bekommen. Diese Zahl übersteigt bei Weitem das Angebot, das IVF-Unternehmen auf der ganzen Welt derzeit erbringen können“, erklärte er in der „Bangkok Post“.



Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Übersee auch in Thailand zu spüren

Die anvisierte Diversifizierung im Nicht-Immobiliengeschäft ziele auf einen stabilen wiederkehrenden Einnahmenstrom ab, so Lee. Damit reagiere sein Unternehmen auf die Abschwächung des thailändischen Immobilienmarktes. So hängt die Nachfrage nach Luxusimmobilien – das bisherige Kerngeschäft von Raimon Land – von der makroökonomischen Situation ab, da die Hauptkundschaft der Branche vorwiegend aus dem Ausland stammt. Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und Europa habe Lee folgend zu einer Inves­titionszurückhaltung geführt, die auch in Thailand spürbar ist.