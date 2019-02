BANGKOK: Jedes Jahr reisen Tausende Thailänderinnen und Thailänder zur Beerensaison nach Schweden und Finnland, um sich als Erntehelfer ein attraktives Zubrot zu verdienen.



Das machen sich auch skrupellose und mit allen Wassern gewaschene Kriminelle zu Nutze, die ihre Landsleute gegen ein saftiges Honorar in die beiden skandinavischen Länder locken, gleichwohl wissend, dass die Erntesaison schon vorbei ist, noch nicht begonnen hat oder bereits alle Arbeitsplätze in der Branche vergeben sind. Das thailändische Arbeitsministerium warnt daher auch in diesem Jahr, dass die Beerensaison in beiden Ländern von Juli bis September dauert und interessierte Erntehelfer misstrauisch werden sollten, wenn ihnen private Job-Vermittler einen anderen Zeitraum nennen. Auch darf nicht vergessen werden, dass Beerenpflücken nicht jedermanns Sache ist und der Lohn oftmals weitaus niedriger ausfällt als erwartet. Visagebühren, Steuern und Versicherung bereiten zudem nicht zu unterschätzende Unkosten. Gemäß dem Ministerium beträgt die diesjährige Quote benötigter Gastarbeiter 4.900 für Schweden und 2.500 für Finnland.