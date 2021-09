Beerdigungszeremonie für Covid-19-Opfer in einem buddhistischen Tempel in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: In vielen Provinzen im Land haben Beerdigungen Empfänge, Märkte, Restaurants, Busbahnhöfe und Schulen als Hotspots für Covid-19-Cluster-Infektionen abgelöst, informierte Taweesin Visanuyothin, Sprecher des „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA), auf einer Pressekonferenz am Montag.

Besonders das traditionelle gemeinsame Essen im Sitzen, bei dem die Nasen-Mund-Schutz-Masken abegnommen werden, haben Beerdigungen zum Hotspots für Covid-19-Infektionen entwickelt, sagte Khun Taweesin.

Er fügte hinzu, dass jedoch auch auf Gruppenanlässen, Märkten, in Restaurants, Busbahnhöfen, Schulen und auf Flohmärkten neue Infektionen gemeldet wurden.

In Bangkok und den umliegenden Provinzen, Hotspots der delta-Pandemie, ist die Zahl der Todesopfer weiter rückläufig. Die meisten Opfer litten an Grunderkrankungen, wobei die fünf häufigsten Erkrankungen Bluthochdruck, Diabetes, hoher Cholesterinspiegel, Nierenerkrankungen und Fettleibigkeit waren. Die meisten Covid-19-Todesfälle ereigneten sich im Krankenhaus (13.067 / 95,82 Prozent), 361 außerhalb des Krankenhauses (2,65 Prozent) und 209 an nicht weiter erläuterten Orten (1,53 Prozent).