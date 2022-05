Beauty - Wellness - Mode

Von: Ce-eff Krüger | 14.05.22

Zugegeben, einfacher ist das Leben mit meiner Herzallerliebsten nach über achtjähriger Ehe nicht geworden. Aber wenn ich gleichaltrige Farangs sehe, die jeden Tag hinter einer anderen jungen Thai-Lady herhecheln, dann bin ich über meine Situation eigentlich doch recht froh.

Natürlich, ich bin auch älter geworden, gewisse Spielarten haben an Bedeutung verloren. Andere sind dafür wichtiger geworden. Vor allem für meine Herzallerliebste. Ihre Welt lässt sich zurzeit in drei Wörtern zusammenfassen: Beauty, Wellness und Mode. Sie begründet das damit, dass ich sie verlassen könnte, wenn sie nicht mehr attraktiv wäre. Und das kostet mich mit der Zeit ein kleines Vermögen. Als Martin uns zu seinem 70. Geburtstag eingeladen hatte, weigerte sie sich so lange mitzukommen, bis ich ihr das auserwählte Kleid kaufte. Fragen Sie mich nicht nach dem Preis!

An der Kremation unseres Kumpels Gerd nahm sie nur teil, nachdem ich ihr die sündhaft teure Chiffon-Bluse bezahlt hatte. Und nun stand die Hochzeit von Dieter und Panya an. Sie erinnern sich? Dieter ist mein reicher Nachbar aus Frankfurt. Ihm habe ich damals Panya als Hausmädchen vermittelt, die neben uns wohnte und die Angewohnheit hatte, allen Abfall aus dem Fenster zu werfen. Der reiche Dieter und die schöne Panya wurden schnell ein Liebespaar. Panya gehört zu den am meisten beneideten Thai-Frauen in unserer Siedlung. In kürzester Zeit hat sie sich vom Aschenputtel in eine Prinzessin verwandelt, und nun war die Hochzeit angesagt.

"Callolo", sagte meine Herzallerliebste, "entweder du kaufst mir das Kleid von D&C, oder ich bleibe zu Hause."

"Erpressung!" entgegnete ich.

"Das ist doch nur für dich, Callolo, damit du stolz auf mich bist."

Sie setzte sich durch, wie fast immer, und ich gebe zu, sie sah in diesem neuen Kleid hinreißend aus. Ohne zu übertreiben: Fast stahl sie der Braut die Show.

Es war ein wunderschönes Fest, aber ich darf gar nicht daran denken, was es mich gekostet hat: Vier Sitzungen im Beauty-Salon, mehrere Anwendungen im Spa, der Friseur, das Make-up und dann das Kleid! Bin ich denn ein Goldesel? Meine Herzallerliebste spürte wohl, als wir nach Hause kamen, meine leichte Verstimmung.

"Callolo, warst du mit meinem Auftritt nicht zufrieden?"

"Aber sicher, mein Schatz, sogar mehr als das. Aber weißt du, was ich glaube? Ohne all den Zinnober wäre dein Auftritt genau so toll gewesen. Zumindest für mich."

Sie fiel mir um den Hals: "Ist das wahr, Callolo?"

"Weißt du, Nai, all deine Versuche, der Natur ein Schnippchen zu schlagen und dein Alter zu verstecken, kosten nur Geld und bringen nichts. Schon gar nicht für mich. Ich werde älter und du auch. Und jede Falte in deinem Gesicht ist ein Teil unseres gemeinsam gelebten Lebens."

"Callolo!" Meine Herzallerliebste hatte Tränen in den Augen.

Ja, und dann taten wir mal wieder, was Verliebte miteinander tun. Und Beauty, Wellness und Mode spielten dabei nicht die geringste Rolle.