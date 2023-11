Beatles landen Nummer-eins-Hit

Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.23

BADEN-BADEN: Nach 54 Jahren haben die Beatles noch einmal einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Single-Charts platziert. Der Song «Now And Then» schnellte innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung an die Spitze, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Die Beatles hatten sich 1970 aufgelöst. Das Lied wurde ursprünglich von John Lennon in den 1970er Jahren komponiert und eingesungen. Nach Lennons Ermordung 1980 entwickelten die drei anderen Ex-Beatles Paul McCartney (81), Ringo Starr (83) und der 2001 verstorbene George Harrison das Werk weiter. Doch erst mithilfe technischer Neuerungen konnte der Song schließlich fertiggestellt werden - dank Künstlicher Intelligenz ließ sich Lennons Gesang auf einer alten Aufnahme sauber von seinem Klavierspiel isolieren.

«Now And Then» ist damit der zwölfte Nummer-eins-Hit der britischen Pop-Legenden in Deutschland. Zuletzt standen sie im Dezember 1969 mit «Come Together» ganz oben. «Damit verzeichnen Paul McCartney & Co. die größte Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits überhaupt, nämlich sage und schreibe 54 Jahre. Noch dazu gelingt "Now And Then" die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren», teilte GfK Entertainment mit. Hinter den Beatles belegen cassö, Raye & D-Block Europe («Prada», zwei) und iñigo quintero («Si No Estás», drei) die nächsten Plätze.

Im Kampf um die Spitze der Album-Charts setzte sich die HipHop-Combo 01099 mit «Blaue Stunden» knapp gegen Versengold («Lautes Gedenken») durch. Die Rolling Stones («Hackney Diamonds») folgen auf Platz drei vor Rapper Bonez MC («Loveline EP», vier) und Rudy Giovannini («Alles Gute», fünf).