Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.24

Ein Einweghandschuh liegt auf einer Straße. Polizisten haben bei einem Einsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg am Freitagabend einen Mann erschossen. Foto: Thomas Schulz/dpa

WOLMIRSTEDT: Polizisten haben bei einem Einsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg am Freitagabend einen Mann erschossen. Dieser hat vorher die Beamten angegriffen, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen in Stendal sagte. Er starb den Angaben zufolge noch vor Ort.

Ob der Mann bewaffnet war und ob es weitere Verletzte gab, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Nach Informationen der «Bild» soll der Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei Stendal hat die Ermittlungen übernommen.