Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

BERLIN (dpa) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch können für die Heim-WM in Hamburg (28. Juni bis 7. Juli) mit einer Wildcard rechnen.



Das in diesem Jahr neu zusammenspielende Nationalduo fehlt zwar auf der Teilnehmerliste der 90 Teams, die der Volleyball-Weltverband FIVB am Montag veröffentlichte. Doch es sei «höchstwahrscheinlich», dass die Weltmeisterin Ludwig eine Wildcard erhält, teilte der Verband mit. Ludwig/Kozuch hatten mit ihren schwächeren Resultaten bei den Welttour-Turnieren in China und Malaysia ein Direktticket für Hamburg um 17 Punkte verpasst.

Direkt qualifiziert für die Titelkämpfe im dann umgebauten Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum sind vier deutsche Damenteams und zwei Männerduos. Die Nationalteams Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart), Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg) und Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (Berlin/Friedrichshafen) sind ebenso dabei wie das Perspektivteam Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster). Borger/Sude hatten zuletzt auf der Welttour mit Platz drei in Malaysia auf sich aufmerksam gemacht.

Bei den Männern sind definitiv die deutschen Nationalteams Julius Thole und Clemens Wickler sowie Nils Ehlers and Lars Flüggen dabei, die alle am DVV-Stützpunkt in Hamburg trainieren. Insgesamt sind 96 Teams bei der WM am Start, die Gruppenauslosung ist am 4. Juni.

Weitere Wildcard-Anträge hat der Deutsche Volleyball-Verband für Leonie Körtzinger/Sarah Schneider (Hamburger/Lohhof) und Anika Krebs/Leonie Welsch (Hamburger/Rottenburg) eingereicht. Bei den Männern können noch Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hamburg), Lukas Pfretzschner/Robin Sowa (Dachau/Berlin) und Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) auf einen WM-Startplatz hoffen.