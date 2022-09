Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.22

Das Be Well Medical Centre in den Banyan Residences Villas. Foto: Hua Hin Today

HUA HIN: Die Klinik des Be Well Medical Center kündigt die Eröffnung einer eigenen zahnärztlichen Abteilung an.

"Wir glauben, dass die Erweiterung unserer medizinischen Dienstleistungen um eine zahnärztliche Abteilung einen Mehrwert für unsere Patienten darstellt", erklärt Frau Manussawee Emanuel, Direktorin und Mitbegründerin des Be Well Medical Centers. Dr. Claus Petersmann wird die Leitung der zahnmedizinischen Abteilung übernehmen. Er bringt Erfahrungen aus der internationalen Zahnmedizin in die Klinik ein und wird das thailändische Zahnärzteteam beraten.

Angeboten werden diagnostische Leistungen sowie eine Reihe allgemeiner zahnärztlicher Behandlungen wie Reinigung, Füllungen, Prothetik, Kosmetik, Wurzelbehandlungen und kleinere chirurgische Eingriffe.

Für die Planung komplizierter Behandlungen, einschließlich größerer oralchirurgischer Eingriffe, komplexer Kieferorthopädie und Mundkrebsbehandlung, wird Be Well mit der zahnmedizinischen Fakultät der Srinakarinwirot-Universität (SWU) zusammenarbeiten, einem der renommiertesten akademischen Zentren für Zahnmedizin in Thailand.

Die Eröffnung ist am 1. November 2022 vorgesehen.