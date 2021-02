Von: Björn Jahner | 23.02.21

PATTAYA: Im Borussia Park wird am Samstag, 27. Februar ab 19.00 Uhr der nächste BBQ-Abend mit Covid-19-Sparpreisen veranstaltet – einen Tag später als gewohnt, da am Freitag mit Makha Bucha ein buddhistischer Feiertag in Thailand begangen wird, an dem der Ausschank und Verkauf von Alkohol verboten ist.

½ Hähnchen mit Salat zu 145 B. (statt 185 B.)

½ Ente mit Rotkohl zu 195 B. (statt 285 B.)

1 Haxe mit Sauerkraut zu 195 B. (statt 285 B.)

Als Beilagen werden Pommes, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat oder Semmelknödel angeboten. Außerdem im Preis inklusive: Wahlweise ein Eis mit Sahne, ein Kaffee, Tee, Espresso oder Salat.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! Die Grill-Angebote sind nur auf Vorbestellung bis spätestens Donnerstagabend, 25. Februar 2021 erhältlich.

Borussia Park Restaurant & Bar, Naklua Road (zw. Soi 11 & 13). Standort auf Google Maps.