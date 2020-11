Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.20

Panusaya Sithijirawattanakul (l.), Kotchakorn Voraakhom (M.), and Cindy Sirinya Bishop (r.). Foto: The Nation

BANGKOK: Die Protestanführerin Panusaya „Rung" Sithijirawattanakul wurde von der BBC zu einer der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen des Jahres 2020 ernannt.

Panusaya, eine Anführerin der Gruppe United Front of Thammasat and Demonstration, sorgte im August für internationale Schlagzeilen, als sie bei einer Kundgebung in Bangkok ein 10-Punkte-Manifest für die Reform der Monarchie verlas. Sie ist eine von drei Thais auf der Liste „100 Frauen des Jahres 2020" der BBC. Die beiden anderen sind Kotchakorn Voraakhom, eine städtische Landschaftsarchitektin, und Cindy Sirinya Bishop, Schauspielerin, Model und Fernsehmoderatorin, die sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen einsetzt.

Kotchakorn begann ihre Arbeit damit, dass sie den rissigen Bürgersteig der weitläufigen Stadtlandschaft Bangkoks aufbrach und die Keimlinge frischer Ideen durchbrechen ließ, heißt es bei der BBC. Sie versucht, öffentliche und grüne Räume zu pflegen, um Megastädte lebenswerter und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen.

Cindy wurde in diesem Jahr zur regionalen Goodwill-Botschafterin der UN-Frauen für die Gleichstellung der Geschlechter durch Bildung, Gemeinden und Regierungen ernannt. Sie machte Schlagzeilen, als sie 2018 die #DontTellMeHowToDress-Bewegung gründete, nachdem die Behörden Frauen aufforderten, nicht sexy auszusehen, wenn sie sexuelle Übergriffe beim thailändischen Neujahrsfest vermeiden wollten.