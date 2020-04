Von: Björn Jahner | 08.04.20

In einem Umkreis von zwei Kilometern erfolgt die Speisenauslieferung frei Haus.

PATTAYA: Das Restaurant Zum Bazi & Café Leckerle in Naklua bieten ihren Gästen täglich von 10.00 bis 21.30 Uhr zwei Möglichkeiten an, ihre Lieblingsgerichte auch in Corona-Zeiten zu genießen:

Zum Mitnehmen und Abholen .

und . Per Lieferservice frei Haus bei einem Mindestbestellwert von 300 Baht und in einem Umkreis von zwei Kilometern (darüber hinaus gegen Gebühr).

Telefonische Bestellannahme unter der Rufnummer 038-370.698 oder per Facebook Messenger. Auf Facebook sind auch die gesamte Speisekarte und die Tagesgerichte abrufbar.

Zum Bazi &Café Leckerle, Naklua Road Soi 33, Pattaya. Standort auf Google Maps.