Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.22

BERLIN: Der FC Bayern München steht durch ein 5:2 beim FC Augsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Eric Maxim Choupo-Moting (27. Minute, 59.), Joshua Kimmich (53.), Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1) trafen für den Fußball-Rekordpokalsieger, der zunächst einem Rückstand hinterherlief. Mads Pedersen (9.) und Dayot Upamecano (65./Eigentor) erzielten die Augsburger Tore.

Neben den Bayern zogen am Mittwochabend auch die Bundesligisten VfB Stuttgart, Union Berlin, SC Freiburg und Borussia Dortmund in die nächste Runde ein, Werder Bremen scheiterte hingegen mit 4:5 (2:2, 2:2, 0:2) im Elfmeterschießen am SC Paderborn. Im Achtelfinale stehen wie Paderborn auch die weiteren Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und SV Sandhausen.

Der BVB und die Freiburger schafften es schmeichelhaft weiter. Dortmund siegte trotz schwacher Leistung mit 2:0 (1:0) bei Zweitligist Hannover 96. Noch schwerer taten sich die Freiburger, die gegen Zweitligist FC St. Pauli 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gewannen.

Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin setzte sich souverän 2:0 (1:0) gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim durch. Der VfB Stuttgart feierte ein 6:0 (4:0) gegen Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld.

Überraschend klar setzte sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf beim Ligarivalen SSV Jahn Regensburg mit 3:0 (3:0) durch. Zweitligist Karlsruher SC verlor bei Ligarivale SV Sandhausen 7:8 (2:2, 2:2, 0:2) im Elfmeterschießen.