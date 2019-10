Written by: Redaktion DER FARANG | 22/10/2019

KHON KAEN: Die Polizei hat am Sonntagabend einen 45-jährigen Mann festgenommen, der einen Italiener aus Eifersucht erschossen hatte.

Nach Angaben von Generalmajor Phutthipong Musikul, Leiter der Polizei in Khon Kaen, hatte der Mann über ein Jahr eine Beziehung zu einer 32 Jahre alten Frau. Als er erfuhr, dass die Frau mit einem Italiener zusammenlebte, verfolgte er sie zur Soi Ban Hao Chao, wo der Ausländer in einem Hotel ein Zimmer gebucht hatte. Am Sonntagabend sah er, wie der Italiener auf einem Motorrad davonfuhr, das er für seine Geliebte gekauft hatte. Der Bauunternehmer folgte ihm und erschoss ihn. Dann floh er nach Kalasin, doch später stellte er sich der Polizei. Der Schütze soll die Tat gestanden haben. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.