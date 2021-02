Bauunternehmen soll 100 Ausländer betrogen haben

Bild: Department of Special Investigation

PHETCHABURI: Eine Baugesellschaft soll in der zentralen Provinz Phetchaburi mindestens 100 Ausländer bei einem Wohnbauprojekt betrogen haben. Der Schaden wird auf insgesamt zwei Milliarden Baht geschätzt.

Dem Bauentwickler wird vorgeworfen, illegale Landdokumente ausgestellt und ausländische Käufer, vor allem aus Großbritannien und Russland, angelockt zu haben. Eine Website über das Projekt richtete sich vor allem an Menschen aus Übersee. Etwa 100 Ausländer haben in voller Höhe für den Kauf von Land und Häusern bezahlt und verloren ihre Investition.

Der Präsident der Stop Global Warming Association, Srisuwan Janya, reichte eine Petition zusammen mit Rusan Ataev aus Russland und Marcos Hurst aus dem Vereinigten Königreich bei Behörden ein. Sie machten Schadensersatzansprüche geltend. Laut Sirsuwan betrafen 99 Prozent der Landtitelurkunden des Phetchaburi Park Projekts Grundstücke in einem nationalen Waldreservat. Lokale Beamte überprüften das Wohnbauprojekt im Juli 2020. Daraufhin wurden die Landdokumente widerrufen.

Hurst, der in Pattaya lebt, hatte vor Jahren Grundstücke für drei Millionen Baht erworben, aber erst später erfahren, dass Ausländer in Thailand kein Land kaufen können. Der Bauentwickler schloss sein Büro und der Brite konnte keine Zahlung einfordern. Sirsuwan sagte weiter, das Unternehmen habe weitere Bauprojekte in Pattaya und Phuket für Expats aufgelegt.

Die Spezialeinheit DSI der Polizei ermittelt.