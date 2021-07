Baustellen ruhen nach Schließung von Arbeitercamp

Von der Schließung des Bauarbeitercamps ist auch die Parkhaus-Baustelle am Terminal 21 Pattaya betroffen. Foto: Syntec Construction Public Co., Ltd.

PATTAYA: Chonburis Gouverneur Phakkhrathon Thianchai hat am Montag die vorübergehende Schließung eines großen Bauarbeitercamps angeordnet, das viele Großbaustellen in Pattaya mit Arbeitskräften versorgt, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

In der Anordnung heißt es: „Viele der bestätigten Covid-19-Fälle wurden in einem Bauarbeitercamp des Unternehmens Syntec Construction Public Co., Ltd. nachgewiesen, das sich in Nongprue, Banglamung befindet.“

Um die Virus-Ausbreitung einzudämmen, hat das Komitee für übertragbare Krankheiten der Provinz Chonburi angeordnet:

1. Die vorübergehende Schließung des Bauarbeitercamps des Unternehmens Syntec Construction Public Co., Ltd. in Nongprue. Niemand darf das Lager verlassen und niemand darf es ohne Erlaubnis des Gesundheitsamtes von Chonburi betreten, was insbesondere die dort lebenden Bauarbeiter und weiteres Personals der nachfolgenden Baustellen betrifft:

1.1 Baustelle des Grand Center Point Pattaya 2 Hotel in Naklua.

1.2 Parkhaus-Baustelle am Terminal 21 Pattaya an der North Pattaya Road in Naklua.

1.3 Baustelle des Discovery Beach Pattaya Hotel an der Pattaya Second Road, nahe der Soi 6, in Nongprue.

2. Die unter 1.1 bis 1.3 aufgeführten Baustellen müssen die folgenden Anweisungen befolgen:

2.1 Die Bewegung von Angestellten und Arbeitern aus den Lagern der aufgeführten Baustellen wird wie folgt beschränkt: Niemand darf das Lager verlassen und niemand darf die Baustelle ohne Erlaubnis des Gesundheitsamts Chonburi betreten, weshalb alle in den Lagern lebenden Personen bis auf Weiteres ihre Arbeit auf den oben genannten Baustellen niederlegen müssen, unabhängig vom Befund ihres Covid-19-Tests.

2.2 Arbeitskräfte externer Unternehmen, die nicht in dem vorübergehend geschlossenen Camp untergebracht sind, jedoch auf denselben Baustellen wie die Arbeiter der Syntec Construction Public Co. Ltd. tätig sind, müssen sie sich beim Gesundheitsamt oder dem Bezirksleiter melden, bevor sie zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehren dürfen.

Die Anordnung gilt von Dienstag, 6. Juli bis Montag, 2. August 2021. Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi wird alle von der Schließung betroffenen Arbeiter mit Lebensmitteln versorgen, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen.