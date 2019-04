Von: Björn Jahner | 28.04.19

BANGKOK: Von der Öffentlichkeit bisher völlig unbemerkt, hat der Skytrain-Betreiber BTS Group bereits im März damit begonnen, eine neue Station in der Innenstadt zu errichten: die „Geisterstation“ Suksa Withaya.

Geisterstation deshalb, da sie eine von zwei Stationen ist, die seit 1999 im Streckennetz der BTS enthalten ist, doch nie gebaut wurde. Sie soll sich zwischen Chong Nongsri und Surasak befinden, die zweite „Geisterstation“, Sena Ruam, zwischen Ari und Saphan Kwai. Beide sorgten in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen, nachdem einige Pendler der BTS vorgeworfen hatten, ihnen Gebühren für das Durchfahren der nicht vorhandenen Stationen in Rechnung zu stellen. Die BTS wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass die Tarife nach Entfernung und nicht nach Anzahl der Stationen berechnet werden.

Der Baustart der BTS-Station Suksa Withaya erfolgte auch im Zusammenhang mit rechtlichen Schritten, die Aktivisten für Menschen mit Behinderungen gegen den Skytrain-Betreiber wegen fehlender Aufzüge an den Stationen der Hochbahn in der Innenstadt eingeleitet hatten. Gemäß der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der BTS, sollen vor vielen Jahren, als die ersten Strecken des Skytrain gebaut wurden, keine Fahrstühle vorgesehen gewesen sein. Mit Ausnahme von Suksa Withaya: sie enthielt im Bauplan von Anfang an Aufzüge.

Die Bauarbeiten wurden nun – nach fast 20 Jahren – am ersten März aufgenommen und sollen voraussichtlich in 18 Monaten fertiggestellt werden, informierte die BTS auf Nachfrage der thailändischen Zeitung „Khao Sod“. Auf Flugblättern, die von der BTS an Anwohner verteilt wurden, hieß es, dass die Bauarbeiten im Mai 2019 aufgenommen und bis Dezember 2020 abgeschlossen werden. Eine offizielle Pressekonferenz zum Baustart wurde bisher nicht abgehalten.