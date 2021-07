Baustart der High-Speed-Bahn rückt näher

Von: Björn Jahner | 06.07.21

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat bekanntgegeben, dass alle illegal besetzten Ländereien entlang der geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke vom Suvarnabhumi International Airport in der Provinz Samut Prakan zum U-Tapao Airport in der Provinz Rayong zwischenzeitlich geräumt wurden. Die SRT will deshalb in Kürze das gesamte Land entlang der Strecke dem Auftragnehmer übergeben, wodurch die Entwicklung der High-Speed-Strecke nach langem Stillstand einen Schub erfahren wird.

Alle 302 Personen, den illegale Landinbesitznahme vorgeworfen wird, seien bereits umgesiedelt worden, informierte der Staatssekretär für Verkehr Chayatham Phromsorn auf einer Pressekonferenz. Er bestätigte, dass die Vorbereitungen der SRT zur Landübergabe an das verpflichtete Bauunternehmen kurz vor dem Abschluss stehen. Die Übergabe soll voraussichtlich im September erfolgen, einen Monat früher als ursprünglich geplant, so Khun Chayatham. Er führte fort, dass bereits 634 von insgesamt 737 Landenteignungsverträgen unterzeichnet wurden und 3,5 von insgesamt 4,1 Milliarden Baht an Entschädigungen ausgezahlt wurden.

Darüber hinaus wurden laut Khun Chayatham auch alle anderen Bauvorbereitungen, wie z. B. die Umverlegungen der öffentlichen Versorgungsleitungen – weg von den Baustellen – , an 257 von insgesamt 396 Standorten abgeschlossen, während die restlichen bis September fertiggestellt werden sollen.

Er fügte hinzu, dass auch die verpflichteten Bauunternehmen bereits mit der Planung ihrer Arbeiten, der Vermessung der Baustellen, dem Bau von Bauarbeitercamps und mit Geländeanpassungen begonnen haben.