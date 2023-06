Eine tolle Aktion: Gemeinsam wollen Dorfbewohner in der Nordostprovinz Loei einen Berg neu mit Bäumen bepflanzen, dessen einstige Naturidylle durch den Bergbau zerstört wurde. Bild: Thai PBS/Roengrit Kongmuang

LOEI: Bewohner aus sechs Dörfern in der Nähe einer Goldmine in der Provinz Loei in der Nordostregion von Thailand kamen Anfang dieser Woche zu einer Baumpflanzaktion zusammen, um einem durch den Goldabbau verwüsteten Berg neues Leben einzuhauchen.

Eine gemeindebasierte Gruppe namens „Khon Rak Ban Kerd“ (Menschen lieben ihren Heimatort), internationale Studenten der University of Massachusetts Lowell, Schüler und Lehrer der Ban Huai Phuk School und der Leiter der Khao Luang Sub-district Administration arbeiteten zusammen, um das einst blühende Ökosystem auf dem Berg wiederzubeleben und die durch den Bergbau hinterlassenen Narben zu heilen.

Das Projekt „Wiederaufforstung des Berges für ein nachhaltiges Leben“ zielt darauf ab, die Natur und die Umwelt in der Gemeinde wiederherzustellen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes zu schärfen. In der stillgelegten Goldmine in Phu Sam Pha Bon und Umgebung wurden Naturliebhaber zusammengebracht. Sie pflanzten mehr als 5.000 einheimische Baumarten und sammelten weitere 10.000 Samen lokaler Baumarten, die von den Dorfbewohnern gesammelt wurden.

„Ich habe das Gefühl, dass der lang erwartete Tag endlich gekommen ist“, sagte Ranong Kongsaen, ein 61-jähriges Mitglied der Gruppe Khon Rak Ban Kerd. Sie betonte, dass diese Aktivität von den Dorfbewohnern sehnlichst erwartet wurde, die bei ihrer Klage gegen die Mine gerichtlichen Schikanen ausgesetzt waren und in mehr als 27 Gerichtsverfahren verwickelt wurden. Ihre Forderungen waren die Schließung der Mine und die Wiederherstellung der Umwelt in dem Gebiet. In den fünf Jahren, seit das Gericht zu ihren Gunsten entschieden hat, wurden keine Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt eingeleitet.

„Ich bin froh, dass dieser Tag gekommen ist“, sagte Ranong. „Heute sind wir voller Hoffnung zusammengekommen und haben unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde davon überzeugt, gemeinsam mit uns Bäume zu pflanzen. Wir haben alle eingeladen, sich an diesem spannenden Unterfangen zu beteiligen. Wir haben die Hoffnung geteilt, dass diese Bäume wachsen werden und sich dieses Gebiet innerhalb von vier bis fünf Jahren in einen üppigen Wald verwandeln wird. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der es hier Schatten gibt und Vögel und Wildtiere gedeihen, ohne dass wir auf staatliche Maßnahmen warten müssen.“

Dr. Larissa Gaias, Assistenzprofessorin für Psychologie an der University of Massachusetts Lowell, äußerte ihren Stolz über die Solidarität der Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde:

„Wenn die Gemeinde einen kahlen Berg sieht, der schon viel zu lange verseucht ist, wird diese Baumpflanzung zu einem Akt der neuen Hoffnung auf einem Berg, der durch den Bergbau beeinträchtigt wurde. Es geht nicht nur darum, Bäume zu pflanzen, sondern auch darum, gemeinsam neue Hoffnung zu wecken.“

Sie fügte hinzu, dass es nicht nur um die Wiederherstellung der Umwelt und den Aufbau der Gemeinschaft gehe, sondern dass es auch wunderbar sei, dass verschiedene Mitglieder der Gemeinschaft teilgenommen hätten, darunter Dorfbewohner, Lehrer, Studenten, Universitätsprofessoren und Vertreter der örtlichen Verwaltungsorganisationen. Die Baumpflanzaktion war ein Zeichen für den Zusammenhalt der Gemeinschaft nach der Zerstörung durch den Bergbau.

Nuchpravi Surin, eine 12-jährige Einwohnerin aus Ban Na Nong Bong, sagte, dass ihre Eltern und Nachbarn gegen die Mine gekämpft hätten, solange sie denken könne. Sie erinnerte sich daran, dass das Leben auf diesem Berg verschwunden war. Heute luden ihre Eltern sie und ihre Schulkameraden dazu ein, gemeinsam mit ihnen Bäume zu pflanzen. Sie erzählte der Presse:

„Ich hatte so viel Spaß, weil die amerikanischen Schüler auch hierherkamen. Ich habe mit einer Steinschleuder geschossen und Mahagoni- und wilde Mangosamen verstreut. Zusammen mit meinen Freunden haben wir Dutzende von Setzlingen gepflanzt. Ich habe mitgemacht, weil unser Berg von anderen ruiniert wurde, aber wir müssen unseren Berg wiederherstellen. Ich denke, das Pflanzen von Bäumen wird uns helfen, unseren Berg wiederherzustellen.“