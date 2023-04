Von: Björn Jahner | 23.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Im Queen Sirikit 60th Anniversary Park im Bangkoker Bezirk Lat Krabang wurde am Samstag (22. April 2023) zum ersten Mal ein Bauernmarkt veranstaltet, auf dem die Besucher landwirtschaftliche Erzeugnisse direkt vom Erzeuger kaufen konnten.

Bangkoks stellvertretender Gouverneur Sanon Wangsrangboon nahm an der Eröffnungszeremonie des Marktes teil, der fortan jedes Wochenende von 06.00 bis 11.00 Uhr stattfindet. Angeboten werden eine große Auswahl an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten Waren und Gesundheitsprodukte von lokalen Bauern.

Foto: The Nation

Auf dem Markt werden auch lokale Köstlichkeiten aus nahegelegenen Bezirken wie Khlong Sam Wa, Wang Thong Lang, Prawet, Lat Phrao, Bueng Kum und Bang Kapi angeboten.

Khun Sanon informierte, dass die Käufer für jede 100 Baht, die sie auf dem Markt ausgeben, mit Gemüsesetzlingen belohnt werden. Verteilt wurden z.B. Gartengemüsesetzlinge wie Vogelaugen-Chilis, Auberginen und süßes Basilikum.

Foto: The Nation

Nach Aussage des Vizegouverneurs habe das Ministerium für soziale Entwicklung auch andere Standorte in der Stadt für Bauernmärkte untersucht und bisher den Chatuchak Park, den Vachirabenjatas Park (Suan Rot Fai) und den Lumpini Park in die engere Auswahl gezogen.

„Bauernmärkte kurbeln nicht nur die Wirtschaft der lokalen Gemeinden an, sondern bieten den Menschen in Bangkok auch einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigen Bioprodukten“, betonte Khun Sanon.

Foto: The Nation

„Das Projekt fördert auch den ökologischen Landbau an über 200 Standorten in der ganzen Stadt, so dass die Menschen ihr eigenes Gemüse anbauen und die Produkte mit Regierungsbehörden und Schulen teilen können.“

Die Initiative zur Organisation von Bauernmärkten in allen 50 Bezirken der Hauptstadt ergriff Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt. Mit der Maßnahme sollen Landwirte ihre Produkte direkt und ohne Zwischenhändler an die Verbraucher verkaufen können.

Bislang haben sich 45 Bezirksämter und Behörden, die für 12 öffentliche Parks zuständig sind, bereiterklärt, Bauernmärkte zu organisieren.