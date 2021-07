Bauarbeiter stirbt - von Bagger überrollt

PATTAYA: Bei der Verlegung von Kanalisationsrohren auf dem Bypass an der Eisenbahnstrecke in Nongprue wurde ein 58 Jahre alter Bauarbeiter von einem Bagger überrollt. Er starb an der Unfallstelle.

Der tragische Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Strecke zwischen der Soi Nern Plubwan und der Soi Khao Noi. Der Baggerfahrer setzte rückwärts, das Baufahrzeug erfasste den Arbeiter. Laut der Polizei von Nongprue soll der Baggerfahrer wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge angeklagt werden.