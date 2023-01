Von: Björn Jahner | 04.01.23

BANGKOK: Nach Ansicht des Vorsitzenden des Unterausschusses für Weltraumwirtschaft und -sicherheit des Repräsentantenhauses wird Thailand von der Raumfahrtindustrie stark profitieren und 300 bis 400 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, wenn sein Vorschlag für den Bau eines Weltraumbahnhofs genehmigt wird.

Settapong Malisuwan, der den Ausschuss für Kommunikation, Telekommunikation, digitale Wirtschaft und Gesellschaft leitet, wird dem Repräsentantenhaus die Ergebnisse der Studie über die Möglichkeiten des Betriebs von Weltraumstartdiensten und -infrastrukturen in Thailand vorlegen.

Die Studie besagt, dass der Sektor für den Start von Raumfahrzeugen den Ländern, die über eine fortschrittliche Raumfahrttechnologie verfügen, enorme Einnahmen beschert und gleichzeitig eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer wesentlichen Raumfahrtinfrastruktur zur Unterstützung einer nachhaltigen Raumfahrtindustrie spielt.

Die Studie stellte fest, dass ein effektiver Weltraumbahnhof und ein effizientes Management das Herzstück dieser Branche sind.

Die Regierung und die betroffenen Sektoren könnten die Raumfahrtindustrie des Landes unterstützen, indem sie beispielsweise eine „Sandbox für Höhenforschungsraketen“ für Studenten, Ingenieure oder Forscher genehmigen, um Experimente mit Höhenforschungsraketen durchzuführen, erklärte Khun Settapong.

Er fügte hinzu, dass Thailand aufgrund seiner Nähe zum Äquator ein idealer Standort für die Entwicklung eines Weltraumbahnhofs sei.

Die Existenz eines Weltraumbahnhofs in Thailand würde die einheimische Raumfahrtindustrie unterstützen, die Wirtschaft ankurbeln, das Bruttoinlandsprodukt steigern und vor allem Bürger hervorbringen, die über Fachwissen in den Bereichen Raumfahrttechnologie und -Innovation verfügen, was gleichzeitig anderen Branchen wie Energie, Petrochemie und Tourismus zugutekommen könnte.

Der Weltraumbahnhof würde Laut Khun Settapong auch 300 bis 400 neue Arbeitsplätze schaffen, z.B. für Techniker für Raumfahrzeuge, Techniker für die Montage von Raumfahrzeugen, Ingenieure für die Nutzlast von Raumfahrzeugen und Verkäufer von Raumfahrttickets.

Khun Settapong wies auch darauf hin, dass es trotz der aktuellen Fortschritte in der Technologie der thailändischen Bevölkerung an technologischen Kenntnissen mangelt. Das Land muss die technologischen Fähigkeiten seiner Bürger, insbesondere der jungen Generation, verbessern, betonte er. „Wir wollen das Bewusstsein für die Bedeutung der Raumfahrttechnologie für uns schärfen“, fügte er hinzu.