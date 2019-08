Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Nationale Antikorruptionskommission (NACC) hat am Dienstag beschlossen, den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Suthep Thaugsuban wegen angeblicher Absprachen im Zusammenhang mit dem Bau von landesweit 396 neuen Polizeistationen offiziell zu beschuldigen. Der Fall wird an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet, die gegen den erfahrenen Politiker Anklage erheben soll.

Die NACC beschloss einstimmig, dass sowohl Suthep als auch der frühere amtierende Polizeichef General Prateep Tanprasert eine Straftat begangen hatten, indem sie ihre Befugnisse missbrauchten. In Bezug auf das Komitee, das die Ausschreibung für das Projekt organisierte, beschloss die NACC, dass Generalmajor Sajja Khotchahiran und Oberstleutnant Suriya Jaengsuwan ihre Funktionen zu Unrecht ausgeübt und schwere Disziplinarverstöße begangen hatten.

Es sollten landesweit 396 neue Polizeistationen errichtet werden, aber das ausführende Unternehmen gab das Projekt später auf. Das führte dazu, dass viele Polizeibeamte keine Räumlichkeiten zum Arbeiten hatten. Die Royal Thai Police stornierte das Projekt im April 2013, reichte eine Klage gegen PCC Development and Construction Co. ein und forderte eine Entschädigung in Höhe von 1,728 Milliarden Baht.

Die NACC-Untersuchung ergab, dass Suthep das von Prateep vorgelegte Projekt ohne Rücksprache mit dem Kabinett am 18. November 2009 genehmigt hatte. Diese unbefugte Genehmigung durch Suthep führte dazu, dass der Bau von Polizeistationen abgebrochen wurde. Suthep hat dreimal vor dem NACC-Untergremium ausgesagt und seine Unschuld beteuert.