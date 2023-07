Bau von 1.926 km neuer Autobahnen

Von: Björn Jahner | 25.07.23

BANGKOK: Am Montag (24. Juli 2023) enthüllte das Ministerium für Autobahnen einen ehrgeizigen 20-Jahres-Plan zur umfassenden Erweiterung des Autobahnnetzes, der den Bau von insgesamt 1.926 Kilometern neuer Autobahnen im ganzen Land vorsieht.

Die Ankündigung wurde gestern in einer gut besuchten Pressekonferenz im renommierten Eastin Grand Hotel im Stadtteil Phaya Thai in Bangkok von keinem Geringeren als dem stellvertretenden Generaldirektor des Ministeriums, Piyapong Jiwattanakulpaisarn, vorgestellt.

Er erläuterte während der Veranstaltung, dass das Ministerium im Jahr 2021 die renommierten Unternehmen International Engineering Consultants Co Ltd, TEAM Consulting Engineering and Management Public Co Ltd und PSK Consultants Co Ltd beauftragt hatte, eine gründliche Vormachbarkeitsstudie für das bahnbrechende Autobahn-Eisenbahn-Projekt (MR Map) durchzuführen.

Die Ergebnisse dieser Studie sollen bis zum Jahresende dem Verkehrsministerium präsentiert werden. Anschließend wird das Projekt zur weiteren Genehmigung dem Kabinett vorgelegt.

Die Kernpunkte der Vormachbarkeitsstudie beinhalten mögliche Verbesserungen der ursprünglichen MR Maps, welches Pläne für zukünftige Autobahnen und andere öffentliche Verkehrslinien enthält, die eine engere Anbindung Thailands an seine Nachbarländer ermöglichen sollen.

Ursprünglich wurde das MR Map-Projekt im Jahr 1997 vorgeschlagen und zuletzt im Jahr 2016 aktualisiert. Mit den aktuellen Überarbeitungen verfolgt die thailändische Regierung das ehrgeizige Ziel, das Land zu einem bedeutenden regionalen Verkehrs- und Logistikzentrum zu entwickeln.

Gemäß der Studie ist geplant, dass die erste Phase der Modernisierung innerhalb der ersten fünf Jahre des 20-Jahres-Plans stattfinden wird. In diesem Zeitraum, der neun Projekte im Wert von insgesamt 457 Mrd. Baht umfasst, soll die Regierung den Bau von 331 km neuer Autobahnen vorantreiben.

Zu den neun geplanten Projekten zählen der Ausbau der Uttaraphimuk-Hochstraße, auch als Don Muang-Mautstraße bekannt, zwischen Rangsit und Bang Pa-in, der Ausbau der Bang Khun Thian–Bang Bua Thong-Autobahn, der Ausbau der Bang Bua Thong–Bang Pa-in-Autobahn, der Bau einer Umgehungsstraße, welche den westlichen und den östlichen Ring der Kanchanaphisek Road verbindet, die Autobahn Nakhon Pathom–Pak Tho, die Autobahn Songkhla–Sadao, sowie der Ausbau der Chatuchote-Schnellstraße, der östlichen Seite der dritten äußeren Ringstraße und der Autobahn Chumphon–Ranong.

Die Projekte der ersten Phase des Masterplans werden auf geschätzte 413,2 Mrd. Baht veranschlagt, während die zweite Phase mit Projekten im Wert von 775,9 Mrd. Baht angesetzt ist.