Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.20

Die Arbeiten für die Einschienenbahn sollen im Jahr 2024 beginnen mit einer anfänglichen Investition von 26 Milliarden Baht. Foto: The Thaiger

PATTAYA: 80 Prozent der Bewohner Pattayas, die an den öffentlichen Anhörungen zum Bau einer Monorail teilnahmen, sollen nach Angaben der Stadtverwaltung den Streckenverlauf entlang der Second Road unterstützen.

Die Arbeiten für die Einschienenbahn sollen im Jahr 2024 beginnen mit einer anfänglichen Investition von 26 Milliarden Baht. Für die Monorail, eine aufgeständerte Bahn, sind nach Angaben von „The Pattaya News“ vier Hauptrouten und 22 kurze Zubringerstrecken geplant. Anfangs soll die Grüne Linie mit 13 Haltestellen realisiert werden, die am neuen Bahnhof für die Hochgeschwindigkeitstrecke der Eisenbahn beginnt, über die North Pattaya Road und Second Road verläuft und am Hafen Bali Hai enden wird.

Auf der letzten Anhörung zeigten sich Bürger erneut besorgt, dass die Arbeiten an der Second Road den innerstädtischen Verkehr stark beeinträchtigen würden. Zudem äußerten Fahrer von Bahtbussen und Motorradtaxifahrer ihre Besorgnis, dass sich der Bau erheblich auf ihre Einnahmen auswirken wird.

Die Monorail soll im Jahr 2027 eröffnet werden und das Streckennetz langfristig erweitert werden, bis in die Vororte Pattayas.