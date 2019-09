Von: Björn Jahner | 04.09.19

PATTAYA: Mit dem „Batman Pattaya Night Run“ wird am Samstag, 21. September gewiss eine der außergewöhnlichsten Laufveranstaltungen der Touristenmetropole ausgerichtet.

Die Läufer werden aufgefordert, sich einem von drei Teams anzuschließen – Batman, The Joker oder Harley Quinn – natürlich im passenden Superhelden-Outfit! Die Teilnehmer treten aufgeteilt in verschiedenen Altersgruppen gegeneinander an, zur Auswahl stehen ein 6-Kilometer- und 3-Kilometer-Lauf. Der Startschuss erfolgt um 22 Uhr am Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya in Naklua.



Infos: www.batmanpattayanightrun.com.