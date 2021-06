Bars und Pubs bleiben geschlossen

Geschlossene Bars in einem Bangkoker Entertainmentbezirk. Foto: epa

BANGKOK: Bars, Pubs und Nachtclubs bleiben in Thailand weiter geschlossen. Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) sieht in betrunkenen Gästen ein hohes Risiko, Covid-19 zu verbreiten.

Die jüngste und schwerste Welle von Covid-19, die seit dem 1. April fast 200.000 Menschen infiziert hat, begann in Nachtlokalen und Bars in Bangkoks Bezirken Thong Lor und Ekkamai. CCSA-Sprecherin Aphisamai Srirangsan zeigte am Dienstag Verständnis für die Auswirkungen des Schließungsbeschlusses für die Lokale und deren Beschäftigten. Doch Alkoholkonsum führe zu einem Verhalten, das das Risiko von Covid-19 stark erhöhe. Bar- und Clubbetreiber sollten Vorschläge unterbreiten, wie Lokale sicher wieder öffnen könnten.