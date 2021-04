BANGKOK: Die hohe Zahl von Covid-19-Fällen, die das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) mit Bars, Pubs oder Nachtclubs in Verbindung gebracht hat, haben sich in diesem Monat in 71 Provinzen ausgebreitet.

Laut CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin wurden bisher 6.020 Infizierte auf Vergnügungsstätten zurückgeführt. Allein Bangkok registrierte 1.583 solcher Fälle, das sind 40 Prozent aller Covid-19-Infektionen in der Hauptstadt in diesem Monat. In anderen Provinzen machten die Fälle, die mit Nachtlokalen in Verbindung gebracht wurden, 25 Prozent aller Covid-19-Fälle in diesem Monat aus. Von den 6.020 Fällen waren 3.432 in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre.

Nur sechs Provinzen blieben bis Dienstag frei von Infektionen, die mit Vergnügungsstätten in Verbindung gebracht werden - Chai Nat, Pattani, Narathiwat, Yala, Satun und Ranong. Dr. Taweesilp sagte weiter, dass die Covid-19-Untersuchung dadurch erschwert wurde, dass Personen bei 27 Prozent der Fälle Informationen zurückhielten.