Bars in 41 Provinzen für 14 Tage geschlossen

BANGKOK: Die Regierung hat alle Unterhaltungsstätten in 41 Provinzen ab Samstag, 10. April, für 14 Tage geschlossen.

Das teilte am Freitagmorgen das staatliche Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) mit. Danach bleiben Kneipen, Bars, Nachtclubs und Karaoke-Bars mindestens bis zum 23. April zu.

Die Liste der Provinzen: Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Ayutthaya, Saraburi, Lopburi, Nakhon Nayok, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Prachinburi, Chachoengsao, Sa Kaeo, Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ranong, Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Surat Thani, Songkhla, Yala, Narathiwat, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Chaiyaphum, Udon Thani, Buriram, Loei, Chiang Mai, Lampang, Chiang Rai, Tak und Phetchabun.

Die Provinzverwaltung Chiang Mai hatte bereits einen Tag zuvor für Restaurants ein siebentägiges Verbot für den Alkoholausschank erlassen und Unterhaltungsstätten wie Kneipen, Bars, Karaoke-Bars und Massage Parlours sieben Tage geschlossen.

In der Stadt wurde die britische Variante von Covid-19 mit sieben Nachtclubs in Verbindung gebracht, in denen Beschäftigte positiv auf das Virus getestet wurden. Jeder, der die sieben Entertainmentbetriebe im Zeitraum vom 28. März bis 4. April besucht hat, sollte sich für 14 Tage in Quarantäne begeben und auf Krankheitssymptome untersuchen lassen. Die sieben Nachtlokale sind:

1. Warm Up Cafe

2. Tha Chang Cafe

3. Infinity Club

4. Ground

5. Living Machine

6. DC

7. Consol's Garden

In der Provinz sind Versammlungen von mehr als 200 Personen nicht mehr erlaubt. Besucher aus den fünf am stärksten gefährdeten Provinzen (Bangkok, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Nonthaburi und Pathum Thani) müssen sich 14 Tage lang zu Hause oder in ihrem Hotel in Quarantäne begeben. Die Behörden richten in einem internationalen Tagungszentrum ein Feldlazarett ein. Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle hat die 50er-Grenze erreicht.

Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag 559 neue Fälle und einen Todesfall. Von den Neuinfektionen waren 401 lokal aufgetreten, 148 wurden durch proaktive Tests gefunden und 10 entfallen auf Einreisende.