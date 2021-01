BANGKOK: Laut Gouverneur Aswin Kwanmuang können in der Hauptstadt 37 Geschäftsfelder bzw. Veranstaltungsorte wieder öffnen, nachdem sie in Folge der zweiten Covid-19-Welle schließen mussten.

Die Ankündigung des Gouverneurs folgt der Genehmigung des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Lockerung der Beschränkungen. Die Anordnung vom städtischen Komitee für die Prävention übertragbarer Krankheiten tritt am 1. Februar in Kraft. Kneipen, Bars, Karaoke-Lokale, Massage Parlours und Hahnenkampfarenen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in den Bezirken Bang Khun Thian, Bang Khae, Bang Phlat, Chom Thong und Thonburi bleiben geschlossen. Restaurants können bis 23 Uhr servieren, aber sie dürfen keine alkoholischen Getränke ausschenken; Gäste können alkoholische Getränke aber mit nach Hause nehmen.