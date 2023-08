SATTAHIP: Die Verkleidung von weiblichen Angestellten einer Bar in Sattahip nahe Pattaya als Pfadfinderinnen sorgt für heftige Kritik. Die Damen wählten diese ungewöhnliche Outfit-Wahl, um potenzielle Kunden anzulocken. Als Konsequenz wurden sie jeweils zu einer Geldbuße von 100 Baht verurteilt, da diese Aktion gegen geltendes Recht verstieß. Später baten sie die Öffentlichkeit um Entschuldigung.

Die Bilder dieser erwachsenen Frauen, die sich in die Uniformen thailändischer Pfadfinderinnen hüllten, verbreiteten sich rasch über soziale Medienplattformen. Dadurch wurden sowohl die Anständigkeit dieser Frauen als auch die rechtlichen Implikationen ihres Handelns in Frage gestellt.

Ein anonymer Bürger nahm spät in der Nacht die Bilder der Frauen auf, die sich in der Gemeinde Thanon Thong Thip im Bezirk Sattahip in Chonburi befanden. Später wurde aufgedeckt, dass diese Frauen in einer nicht näher benannten Karaoke-Bar arbeiteten und ihre ungewöhnliche Kleiderwahl nutzen, um möglicherweise mehr Kunden anzulocken.

Angesichts der öffentlichen Besorgnis griffen die Strafverfolgungsbehörden von Sattahip ein und identifizierten schnell die Frauen, die in den Vorfall verwickelt waren. Am Mittwoch (23. August 2023) um 23.00 Uhr gab Oberstleutnant Panya Damlek, Leiter der Sattahip Polizeistation, den Befehl, alle betroffenen Frauen festzunehmen.

Die Frauen wurden schließlich für weitere Befragungen auf die Polizeiwache gebracht. Eine der Frauen erklärte, dass sie ihre Kolleginnen und Freundinnen in die Bar eingeladen habe, um ihren Geburtstag am 18. August 2023 in Pfadfinderuniform zu feiern. Sie betonte, dass sie nicht wussten, dass dies gegen das Gesetz verstieß, und entschuldigte sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die ihre Aktion verursachte.

Gemäß Oberstleutnant Panya Damlek wird das Tragen einer Pfadfinderuniform oder das Zeigen von Pfadfinderabzeichen ohne Berechtigung, um andere zu täuschen, dass man Mitglied dieser Organisation ist, mit einer Haftstrafe von bis zu einem Monat oder einer Geldstrafe von bis zu eintausend Baht geahndet.

Da es sich bei den Frauen um Ersttäterinnen handelte und sie nicht über das Verbot informiert waren, wurden sie lediglich mit je einer Geldstrafe von 100 Baht belegt und nach einer Verwarnung freigelassen.

Die Initiatorin der Pfadfinderinnen-Party versicherte über die thailändischen Medien, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen wird.