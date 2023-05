PATTAYA: Der Hauptverdächtige im dem grausamen Mordfall einer jungen Frau aus Pattaya, der unter seinem Spitznamen „Kik“, 39, bekannt war, traf am Mittwochmorgen (24. Mai 2023) gegen 10.00 Uhr auf der Polizeistation in Pattaya ein, nachdem er in Sakon Nakhon nahe der Grenze zu Kalasin im Nordosten Thailands festgenommen worden war.

Der Verdächtige hat sich bei der Familie des Opfers entschuldigt. Gegenüber den Beamten behauptete er, dass er die 32-jährige Frau nicht töten wollt, sondern sich die schreckliche Tat nach einem Streit über 30.000 Baht ereignet hatte.

Lesen Sie auch: Frau mit zehn Messerstichen getötet

Die junge Frau, die zuvor in einer Lady-Bar in der Soi Buakhao gearbeitet hatte, wurde am vergangenen Samstag (20. Mai 2023) mit mehr als 10 Messerstichen übersät tot in ihrer Wohnung vorgefunden.

Die Polizei erklärte, dass sie mehr Zeit für die Ermittlungsarbeit benötige und am Donnerstag (25. Mai 2023) eine umfassende Pressekonferenz abhalten werde.