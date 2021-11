Von: Björn Jahner | 29.11.21

PATTAYA: Die nach Aussage der Veranstalter weltweit am schnellsten wachsende und aufregendste Kampfsportart – „Bare Knuckle Fighting“ – kommt nach Thailand und feiert in Pattaya seine Premiere.

Die Auftaktveranstaltung „Bare Knuckle Fighting Championships“ findet am 18. Dezember 2021 in der Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH) auf dem Pratumnak-Hügel statt. „BKFC Thailand 1 – The Game Changer“ verspricht eine Nacht voller Bare-Knuckle-Action, die Sie nie vergessen werden!

Bare-Knuckle bedeutet bloßfäustig, was man wörtlich als Kampf mit bloßen Fäusten verstehen kann. Es ist die ursprünglichste Art des Boxsports, also das Kämpfen ohne Boxhandschuhe. Natürlich sind diese Art Kämpfe gefährlicher und das Verletzungsrisiko deutlich höher als bei einem regulären Boxkampf mit Boxhandschuhen.

Vorverkaufstickets sind ab sofort online bei Thai Ticket Major erhältlich.