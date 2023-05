Von: Björn Jahner | 06.05.23

PATTAYA: Die Polizei hielt am Samstag (6. Mai 2023) in den Abendstunden ein wachsames Auge auf Bars und alle anderen Amüsieretablissements in Pattaya, nachdem um 18.00 Uhr das 24-stündige Verbot für den Ausschank und Verkauf alkoholischer Getränke in Kraft getreten war.

Bei Zuwiderhandlung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht oder beides.

Die Vorwahlen finden am Sonntag (7. Mai 2023) statt.

Die Touristenpolizei Pattaya teilte am Samstag einen Beitrag mit Fotos ihrer Aufklärungskampagne zum Alkoholverbot auf Facebook. Laut den Beamten zeigten sich alle Nachtlebenbetreiber kooperativ. Sehen Sie selbst:

