PATTAYA: Am Mittwoch (14. Juni 2023) kam es in den frühen Morgenstunden in der Pattaya Walking Street am Eingang zur Soi 16 aus unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Barangestellten und zwei indischen Touristen.

Gegenüber der Presse berichteten Augenzeugen, dass sich der Vorfall vor einem Nachtclub an der Einmündung der Walking Street in die Soi 16 in Süd-Pattaya ereignete.

Zwei ausländische Touristen, bei denen es sich den Zeugen zufolge um Inder zu handeln schien, stritten sich mit einer Gruppe von Barmitarbeitern einer nicht identifizierten Bar mitten auf der Straße vor mehreren indischen Nachtclubs. Plötzlich soll es zwischen den beiden Gruppen aus unbekannten Gründen zu Schlägen und Stößen gekommen sein.

Da die Auseinandersetzung von vielen Schaulustigen verfolgt wurde, nahmen einige Passanten Videos von der Schlägerei auf, die sie dann in den sozialen Medien teilten. Die Barangestellten waren den Touristen zahlenmäßig weit überlegen, und einer soll auch versucht haben, mit einem Stein auf die Touristen einzuschlagen.

Glücklicherweise gelang es guten Samaritern, die beiden Parteien zu trennen, so dass die indischen Touristen fliehen konnten.

Bisher hat keiner der an der Schlägerei beteiligten Personen Anzeige bei der Polizei erstattet. Dennoch fordern Anwohner und Zeugen die Behörden nachdrücklich auf, entschlossen zu handeln, da Vorfälle wie diese eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Die Polizei ist Berichten zufolge über den Vorfall informiert und wird die Besitzer der Vergnügungsstätten in der Gegend befragen.