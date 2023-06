SI RACHA: Am letzten Samstag (24. Juni 2023) eskalierte in Si Racha in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes ein Streit zwischen Bararbeiterinnen um potenzielle Kunden, der in einer Schlägerei zwischen den rivalisierenden Service-Damen endete.

Der Vorfall, der von der Handykamera eines besorgten Bürgers aufgezeichnet wurde und sich später in den sozialen Medien verbreitete, ereignete sich am Samstag um 20.00 Uhr im Sri Racha Nakorn Housing Project im Bezirk Sri Racha in der Provinz Chonburi.

Die Videoaufzeichnung zeigt eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von thailändischen Bar-Girls, die sich prügeln. Grund für den Konflikt war offenbar der Vorwurf, dass die eine Gruppe der anderen japanische Kunden gestohlen haben soll.

Nach Informationen lokaler Medien sind die beiden beteiligten Parteien dafür bekannt, dass sie sich regelmäßig um japanische Kunden streiten. Es wurde berichtet, dass diese verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen etwa zwei- bis dreimal Mal pro Woche stattfinden. Die Namen der Bars, in denen diese Frauen arbeiten, wurden von den lokalen Medien nicht genannt.

Aus Angst, dass Besucher, insbesondere Japaner, vor einem Besuch in Sri Racha zurückschrecken, haben besorgte Bürger die zuständigen Behörden aufgefordert, entschiedene Maßnahmen gegen diese Vorfälle zu ergreifen. Berichten zufolge untersucht die Polizei die Angelegenheit.