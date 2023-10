Von: Björn Jahner | 10.10.23

PAK CHONG: Die renommierte Banyan Tree Group hat sich mit dem Eigentümer eines 226-Rai-Grundstücks in Khao Yai zusammengeschlossen, um ein Residenzprojekt im Wert von 17 Milliarden Baht zu realisieren. Das Projekt profitiert von der starken Nachfrage nach Zweitwohnungen nach der Pandemie.

Stuart Reading, Geschäftsführer der Immobilienentwicklung der Gruppe, betonte, dass die Banyan Tree Residences Creston Hill das allererste Luxusresidenzprojekt in Khao Yai sein werden.

Foto: Banyan Tree Residences Creston Hill

„Dieses Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass die Gruppe von Anfang an an Planung, Design, Entwicklung, Verkauf, Marketing und Projektfinanzierung beteiligt ist – ein Vorgehen, das sich von anderen Hotelmarkenbesitzern unterscheidet“, sagte er.

Das Projekt wird auf einem 71-Rai-Grundstück innerhalb des 226-Rai-Geländes errichtet, welches sich 100 Meter vom Haupteingang des Khao-Yai-Nationalparks im Bezirk Pak Chong von Nakhon Ratchasima befindet.

Es umfasst 34 Poolvillen zu Preisen ab 60 Millionen Baht sowie 34 Wohnblocks mit einer Größe von 65 Quadratmetern. Die Preise pro Einheit liegen zwischen 15 und 40 Millionen Baht oder 190.000 Baht pro Quadratmeter.

Banyan Tree Residences Creston Hill

Die zum Verkauf stehenden Wohneinheiten sind insgesamt 15 Milliarden Baht wert, während die restlichen 2 Milliarden Baht für den Bau eines 120-Zimmer-Hotels und eines 20-Zimmer-Wellness-Retreats namens Veya am hinteren Teil des Projekts vorgesehen sind.

Die erste Phase, bestehend aus 21 Villen und 16 Wohnblocks mit insgesamt 150 Einheiten, wurde Anfang des Jahres zum Verkauf freigegeben und hat bisher Vorverkäufe in Höhe von 1 Milliarde Baht erzielt. Die Gruppe geht davon aus, dass sie bis 2025 ausverkauft sein wird.

Die zweite Phase, die die restlichen Einheiten umfasst, soll voraussichtlich 2025 zum Verkauf starten und bis 2027 ausverkauft sein.

Banyan Tree Residences Creston Hill

Der Bau der ersten Phase wird im kommenden Jahr beginnen und soll 2026 abgeschlossen sein. Der Bau des Hotels ist für 2025-27 geplant, während die zweite Phase für 2026-28 vorgesehen ist.

Chayaditt Hutanuwatra, Vorsitzender der Creston Holding, der das Grundstück gehört, erklärte, dass sein Unternehmen vor zwei Jahren der Banyan Tree Group beigetreten sei, nachdem es auf einem Teil des Grundstücks das Projekt Creston Hills Residence entwickelt habe, ein Luxusvillen-Projekt mit 57 Einheiten, von dem mittlerweile 80 Prozent verkauft seien.

„Hinsichtlich der Nachfrage nach Zweitwohnungen in Khao Yai hat diese seit Ausbruch der Pandemie zugenommen. Unsere Verkäufe waren äußerst robust, insbesondere bei Geschäftsinhabern und Führungskräften, die während der Lockdowns von diesem Ort in den Bergen aus gearbeitet haben“, so Chayaditt.

Die Creston Holding wurde 2021 mit einem Stammkapital von 1 Milliarde Baht gegründet und ist ein Joint Venture zwischen Chayaditt und Jinin Trakarnsuebkun, dessen Familie die Horse Star-Flip-Flops herstellt.