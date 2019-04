Written by: Redaktion DER FARANG | 03/04/2019

So sieht er aus, der FOMM-E-Flitzer. Foto: FOMM Corporation

BANGKOK: Das Bergwerk- und Energieversorgungsunternehmen Banpu hat über seine Tochtergesellschaft Banpu Infinergy für 627 Millionen Baht 21,5 Prozent Anteile an der FOMM Corporation übernommen.

FOMM stellt im Industriegebiet Amata City in der Provinz Chonburi im Jahr 10.000 Batterien für E-Fahrzeuge und E-Autos her. Vom FOMM-Kleinwagen sollen in diesem Jahr 2.500 verkauft werden.