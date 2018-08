Eine Aufnahme der Überwachungskamera zeigt den Täter. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein 40 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagabend in der Filiale der Bangkok Bank im Bezirk Bang Khen eine Kassiererin mit einer falschen Bombe bedroht und 57.000 Baht erbeutet.

Der Räuber wurde später von aufmerksamen Menschen vor dem Einkaufszentrum Big C Extra verfolgt und gestellt. In seinem Rucksack hatte er das erbeutete Geld und die falsche Bombe. Der Mann hatte die Bankfiliale um 19.40 Uhr betreten, kurz bevor die Bank geschlossen werden sollte. Er reichte der Kassiererin einen Zettel. Darauf stand: „Geld in die Tasche. Habe eine Bombe. Bleib ruhig.“ Der Räuber zeigte der Frau ein Gerät, das einer Bombe glich. Der Mann nahm das Geld und flüchtete, kam aber nicht weit.